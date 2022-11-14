У Херсоні затримали окупанта, перевдягненого у цивільний одяг (відео)

Служба безпеки України затримала у нещодавно звільненому Херсоні російського військовослужбовця, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ встановила, що його завданням у звільненому Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

"Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття Збройних сил РФ. Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України та спецпризначенці ЗСУ затримали на Херсонщині бойовика так званої "ДНР", який воював проти України.

Деокупація Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент Володимир Зеленський, він також взяв участь у церемонії підняття прапора України.

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