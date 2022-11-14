Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Херсоні затримали окупанта, перевдягненого у цивільний одяг (відео)

У Херсоні затримали окупанта, перевдягненого у цивільний одяг (відео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
3941
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні затримали окупанта, перевдягненого у цивільний одяг (відео)

СБУ затримала перевдягненого військового армії РФ у Херсоні.

Служба безпеки України затримала у нещодавно звільненому Херсоні російського військовослужбовця, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ встановила, що його завданням у звільненому Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

"Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття Збройних сил РФ. Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України та спецпризначенці ЗСУ затримали на Херсонщині бойовика так званої "ДНР", який воював проти України.

Деокупація Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада. 

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент Володимир Зеленський, він також взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3941
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація