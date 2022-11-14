У Херсоні затримали окупанта, перевдягненого у цивільний одяг (відео)

СБУ затримала перевдягненого військового армії РФ у Херсоні.
Служба безпеки України затримала у нещодавно звільненому Херсоні російського військовослужбовця, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ встановила, що його завданням у звільненому Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.
"Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття Збройних сил РФ. Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України та спецпризначенці ЗСУ затримали на Херсонщині бойовика так званої "ДНР", який воював проти України.
Деокупація Херсона
Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.
Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.
У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент Володимир Зеленський, він також взяв участь у церемонії підняття прапора України.
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