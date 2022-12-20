У Херсоні затримали ще двох працівників слідчого ізолятора за підозрою у державній зраді

Зрадники після захоплення Херсона пішли на співпрацю з окупантами.

У Херсоні затримали ще двох працівників пенітенціарної служби. Їм повідомили про підозру у державній зраді – після захоплення міста вони перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки погодились служити в підпорядкованій окупаційній владі РФ установі – так званому "Слідчому ізоляторі № 1" на посадах "молодших інспекторів відділу охорони".

"Вони виконували вказівки представників країни-агресорки, достовірно знаючи, що діють у порушення правових норм і стандартів поводження з в'язнями", - повідомляє прокуратура.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Викриття зрадників у Херсоні

Збройні сили України повернули Херсон під контроль України 11 листопада. Наразі правоохоронці проводять стабілізаційні заходи у місті, викриваючи зрадників, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками.

Так, СБУ затримала двох колаборантів, які добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области" та викрадали українців до катівень.

А працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсона з команди зрадника Володимира Сальдо, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога.

У Херсоні також викрили зрадників, які під час окупації міста приєдналися до російських окупантів та працювали в так званому "управлінні служби виконання покарань в області".

Після деокупації Херсона у місті знайшли списки правоохоронців, які перейшли на сторону ворога та співпрацювали з ним.

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