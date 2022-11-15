У Херсоні Зеленський вручив 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", іще три ордени передав пораненим бійцям

Усі наші воїни, які повертають свободу українцям і українській землі, заслуговують на максимальну вдячність, наголосив президент.

Сьогодні був дуже продуктивний і символічний день – день на Херсонщині, на Миколаївщині.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав честь особисто відзначити державними нагородами воїнів ЗСУ. Вручив у Херсоні 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", іще три ордени передав пораненим бійцям.

Про це президент заявив у щоденному зверненні до українців 14 листолпада.

Зеленський розповів, що, зокрема, орденом Богдана Хмельницького І ступеня відзначено бригадного генерала Олександра Тарнавського. У вересні він став командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Херсон", і ми бачимо результат.

Звання Героя України присвоєно розвіднику, сержанту Андрію Орлову. Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав. Повернувся на передову. І вже 10 листопада у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації.

"Звичайно, будуть іще нагороди, будуть іще подяки. Усі наші воїни, які повертають свободу українцям і українській землі, заслуговують на максимальну вдячність. Це є. Це буде", - зазначив президент.

Нагадаємо, 14 листопада Володимир Зеленський приїхав до звільненого Херсона.

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