У Херсоні знайшли мертвим помічника російського колаборанта - журналіст

Наразі невідомо, хто причетний до ліквідації колаборанта.
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі.
Про це повідомив журналіст, експредставник Донецька у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський
"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило. Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне – доля колабораціоніста завжди погана", - написав Казанський.
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