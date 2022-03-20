У Херсоні знайшли мертвим помічника російського колаборанта - журналіст

Наразі невідомо, хто причетний до ліквідації колаборанта.

У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі.

Про це повідомив журналіст, експредставник Донецька у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський

"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило. Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне – доля колабораціоніста завжди погана", - написав Казанський.

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