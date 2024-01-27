У Херсоні знищено бойову частину російського безпілотника: фото, відео

Внаслідок падіння детонація бойової частини Shahed не відбулась, але вона все ще становила велику небезпеку для населення.

У Херсоні поліцейські знищили бойову частину російського БпЛА.

Як це відбувалося, розповіли у відділі комунікації Національгої поліції України та оприлюднили фото та відео.

"Під час чергової атаки Херсона російськими терористами працівники поліції зафіксували влучання БпЛА типу Shahed в одному з районів міста. На місці падіння дрону-камікадзе вибухотехніки провели необхідні роботи для його знешкодження", - йдеться у повідомленні.

Заряд дістали із грунту та знешкодили на спеціальному майданчику

Керівник вибухотехнічного відділу поліції Херсонської області Володимир Перепелиця розповів, що внаслідок падіння детонація бойової частини не відбулась. Проте вона все ще становила велику небезпеку для населення. Тому було прийняте рішення дістати заряд із грунту та знешкодити на спеціальному майданчику з дотриманням усіх норм безпеки.

У Херсоні поліцейські знищили бойову частину російського БпЛА Опубліковано Національна поліція України Субота, 27 січня 2024 р.

Нагадаємо, під Кринками на Херсонщині воює приватна армія мера Москви Собяніна.

Читайте також: