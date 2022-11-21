У Херсоні знову лунають вибухи: Подоляк розповів, як Росія мстить жителям міста за підтримку ЗСУ

Росіяни не хочуть дати херсонцям спокійно жити та обстрілюють місто.
Російські терористи кілька днів поспіль обстрілюють звільнений Херсон. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що окупанти мстять жителям українського міста за підтримку ЗСУ.
Про це він написав у Тwitter.
"Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Human Rights? Чи рутина російських звірств більше не цікава?", - наголосив Михайло Подоляк.
Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви @UNHumanRights? Чи рутина російських звірств більше не цікава?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022
Зазначимо, що Росія вже кілька днів поспіль обстрілює звільнений український обласний центр. Місцеві жителі повідомляють, що о 21 листопада 18:38 у місті знову лунають вибухи.
Звільнення Херсона
Херсон - це єдиний обласний центр, який від 24 лютого вдалось окупувати Росії. Загарбники встановили повний контроль над містом у березні 2022, проте ЗСУ під час масштабного контрнаступу 11 листопада звільнили Херсон з-під окупації.
21 листопада окупанти вкотре обстріляли Херсон. На місці трагедії загинула одна людина, ще кілька осіб госпіталізували. Перед відходом з українського обласного центру російські терористи знищили всю критичну інфраструктуру. Місто зараз без опалення, електрики та зв'язку.
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