У Херсоні зрадник перед звільненням міста випустив із ролонії в’язнів

В Україні правоохоронці затримали зрадника, який перед звільненням Херсана випустив в’язнів із колонії.

В Херсоні зрадник перед звільненням міста випустив із ролонії в’язнів. Чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, чоловік з перших днів окупації Херсона працював на росіян на посаді в окупаційній структурі - вона відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.

“Начальник” цього відділу організував вивіз засуджених на роботи з благоустройства та декілька днів навіть керував цим СІЗО.

“У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ. Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна”, - наголосили в пресслужбі ДБР.

Що відомо про звільненя Херсона

Українські військові зайшли в місто 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів в місто прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічи з ним заспівали гімн нашої держави.

Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.

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