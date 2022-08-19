У Херсоні зрадник перейшов на сторону окупантів: йому загрожує до 12 років в'язниці (фото)

Зраднику загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі.

У Херсоні місцевий мешканець перейшов на сторону російських окупантів та прийняв пропозицію зайняти посаду в незаконному органі влади. Його судитимуть за колабораціонізм.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

В умовах воєнного стану чоловік прийняв пропозицію представників збройних сил РФ про співпрацю та був проголошений начальником псевдоуправління молодіжної політики, сім’ї та спорту ВЦА Херсонської області.

Крім того, на виконання розпорядження так званого голови окупаційної ВЦА Херсонської області він брав активну участь в організації та проведенні святкового заходу з нагоди Дня захисту дітей окупаційної адміністрації Херсонщини.

Зраднику загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан вважає, що росіяни не втримають правий берег Херсонської області, тому набивають ціну для переговорного процесу, аби "обміняти" цю територію на Донбас.

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