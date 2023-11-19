У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу: відео з місця "прильоту"

Російські окупанти двічі від ранку обстріляли Херсон.
Російські окупаційні війська від ранку 19 листопада вже двічі атакували Херсон. У місті знову зросла кількість постраждалих.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Так, внаслідок артилерійського обстрілу Херсона станом на зараз відомо, що постраждали пʼятеро людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.
Дівчинка наразі в лікарні з пораненнями шиї та ноги.
Жінок госпіталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу.
"Всі з осколковими пораненнями. Лікарі надають необхідну допомогу. Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці окупанти вгатили по Херсону, серед поранених – дитина.
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