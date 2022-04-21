У Херсонській області окупанти примусово "мобілізують" місцевих чоловіків – Генштаб

Також відомо, що самопроголошена окупаційна влада планує на тимчасово захоплених територіях провести "референдум".

Російські окупанти почали примусово "мобілізувати" чоловіків на тимчасово захопленій території Херсонської області, щоб потім кинути їх на війну проти співгромадян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, самопроголошена окупаційна влада 1 травня планує провести так званий "референдум", аби створити "ХНР".

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"За наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій російською федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”. А у період 2-10 травня - "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також окупанти планують провести псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької області, щоб мобілізувати усіх чоловіків.

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