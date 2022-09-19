У Херсонській області російська ДРГ атакувала позиції ЗСУ: в ОК "Південь" розповіли подробиці

У районі селища Архангельське Херсонської області російська ДРГ в ніч проти 19 вересня намагалась атакувати українські позиції.
Російські загарбники отримали бій та змушені були оперативно тікати.
Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Ворог продовжує вести оборонні дії на рубежах оборони, наносить ракетно-артилерійські удари по позиціях наших військ, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається контратакувати, веде аеророзвідку та вишукує способи проникнення в тил наших позицій.
"Близько опівночі в районі Архангельського ворожа ДРГ кількістю до 10 осіб намагалася зайти в тил нашого підрозділу, але була виявлена та уражена. В результаті стрілецького бою, із втратами ворог відступив", - повідомили в ОК "Південь".
Нагадаємо, експерт оцінив ризики повторного нападу з Білорусі.
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