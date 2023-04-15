У Херсонській області 18-річний хлопець знайшов гранатомет і втратив пальці: що сталось

У Петропавлівці Новоолександрівської громади Херсонської області 18-річний хлопець знайшов ручний гранатомет та випадково вистрелив. Через це він втратив два пальці.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Інцидент стався у суботу, 15 квітня. 18-річний хлопець Петропавлівці Новоолександрівської громади Херсонської області знайшов ручний гранатомет. Він приніс зброю додому та випадково вистрелив. Через це хлопець отримав різні травми та втрати два пальці.

"Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликають місцевих жителів не наближатися до зброї, оскільки це може закінчитися пораненнями або ж смертю

Нагадаємо, 15 квітня близько 12:20 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували. Через це на місці трагедії загинуло дві жінки - мати та донька.

Батько та чоловік покійних після трагедії заявив, що хоче приєднатися до ЗСУ.

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