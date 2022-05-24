"У Херсонській області має бути військова база РФ": колаборант окупантів проситиме про це у Кремля

Колаборанти російських окупантів Херсонської області проситимуть Росію розмістити там її військову базу. Заявляють, що це "має стати гарантією безпеки".
Про це заявив так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов російським засобам масової пропаганди.
"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо", – сказав поплічник окупантів.
Він також заявив, що це "має стати гарантією безпеки", що це "життєво необхідно", і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".
Нагадаємо, в середині травня Стремоусов заявляв про намір окупаційної "влади" Херсонської області просити президента Росії Володимира Путіна включити регіон до РФ.
Тоді речник голови Кремля Дмитро Пєсков назвав це досить реалістичним сценарієм.
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