У Херсонській області на міні підірвалися троє енергетиків: двоє загинули на місці (фото)

Поблизу села Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвалися троє енергетиків.

Про це повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, вони працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули, один — поранений. На місці працює швидка допомога.

Фото: Прес-служба Херсонської ОДА

Раніше стало відомо, що двоє чоловіків підірвались на російській міні поблизу села Іванівка на Херсонщині. Один із постраждалих втратив обидві ноги.

В ОВА наголосили, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою. Відвідувати території, які ще не обстежили сапери, – небезпечно.

Вибухівка просто під колесами: двоє чоловіків підірвалися на міні

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