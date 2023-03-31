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У Херсонській області на міні підірвалися троє енергетиків: двоє загинули на місці (фото)

У Херсонській області на міні підірвалися троє енергетиків: двоє загинули на місці (фото)

Фото: Associated Press

На місці працює швидка допомога.

Поблизу села Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвалися троє енергетиків.

Про це повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, вони працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули, один — поранений. На місці працює швидка допомога.

© Прес-служба Херсонської ОДА
Фото: Прес-служба Херсонської ОДА

Раніше стало відомо, що двоє чоловіків підірвались на російській міні поблизу села Іванівка на Херсонщині. Один із постраждалих втратив обидві ноги.

В ОВА наголосили, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою. Відвідувати території, які ще не обстежили сапери, – небезпечно.

Вибухівка просто під колесами: двоє чоловіків підірвалися на міні

Вибухівка просто під колесами: двоє чоловіків підірвалися на міні

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