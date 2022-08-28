У Херсонській області на російські склади та пункти управління прилетіла "бавовна": подробиці

Українські захисники на Херсонщині обстріляли три пункти управління окупаційної армії.
Також Сили оборони знищили два російських склади з боєприпасами на півдні України.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Станом на 12:00 28 серпня, на півдні ЗСУ ліквідували 11 окупантів, знищили 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С".
"Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені і не функціонують", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, у Міноборони показали "Бавовнятко", яке палить бази окупантів.
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