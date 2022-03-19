У Херсонській області намагаються створити псевдоорган влади: окупантам допоміг місцевий зрадник

Місцевому жителю, який допоміг диверсантам, загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Російські окупанти намагаються створити на Херсонщині свій псевдоорган влади. Обласна прокуратура підозрює місцевого жителя у держзраді.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці.

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"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю міста Херсона у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)", — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, 16 березня 2022 року підозрюваний, спільно з диверсантами провели незаконне зібрання новоствореного окупантами псевдооргану влади "Комитета спасения "За мир и порядок".

Зібрання проводилося для того, аби переконати мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном. Херсонців закликали підтримати російську окупацію.

"Такими діями завдано шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — кажуть в Генпрокуратурі.

За вчинене зраднику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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