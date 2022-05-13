У Херсонській області окупанти обстріляли колону: двоє дітей отримали поранення

Двоє дітей з Бериславського району Херсонської області вчора, 12 травня, отримали поранення. Факти порушень РФ прав дитини на життя і безпеку повинні бути враховані Комісією ООН.

Російські військові із систем залпового вогню "Смерч" біля села Кар’єрне Бериславського району обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виїжджала з окупованої області. 10-річна дитина отримала поранення. Також через обстріл у цьому ж районі був поранений 9-річний хлопчик.

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням права дітей України на життя і безпеку, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", - заявила Людмила Денісова.

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей, щонайменше 420 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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