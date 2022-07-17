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У Херсонській області окупанти переміщуються ближче до цивільних – Соболевський

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У Херсонській області окупанти переміщуються ближче до цивільних – Соболевський

Фото: Associated Press

Збройні сили України знищують склади та командування військ РФ на Херсонщині. Через це росіяни почали дислокуватись. 

На Херсонщині російські загарбники намагаються захиститись від ударів української армії, переміщаючись туди, де їх будуть оточувати мирні жителі.

Про це повідомив у Телеграм перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Крайні успіхи ЗСУ на Херсонщині, особливо серія знищених військових складів, місць компактного розміщення особового складу, штабів, центрів накопичення та ремонту техніки, змусили орків зайнятися зміною дислокації. Частину захоплених раніше приміщень, серед іншого, навчальних закладів, орки "добровільно" залишають, переїжджаючи в безпечніші, на їхню думку. Причому основний критерій безпеки для них - це якомога більша кількість наших людей, які живуть якомога ближче", - написав Соболевський.

Раніше стало відомо, що росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Заходи включають переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, а також у Херсоні.  

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю. 

Херсон готує "жест доброї волі" окупантам! Юрій Соболевський та Юлія Ситник у ТСН

Херсон готує "жест доброї волі" окупантам! Юрій Соболевський та Юлія Ситник у ТСН

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