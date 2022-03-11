У Херсонській області окупанти розстріляли авто цивільної мешканки: жінка загинула

Ворог мародує у місцевих магазинах.

У селі Дар'ївка у Херсонській області російські окупанти упритул розстріляли цивільну жінку в авто. Машина спалахнула, шансів вижити у водійки не було. Загарбники демонструють звірства не лише стосовно мирних українців. Вони добивають, закопують і спалюють своїх поранених.

Попри складну ситуацію в регіоні облась не здається, розповіли у сюжеті ТСН.

Мітинг на площі Свободи: херсонці продовжують традицію і шостий день виходять у середмістя з прапорами. Тим часом комунальні служби ремонтують пошкоджені мережі і намагаються тримати місто у порядку.



Передмістя знову потерпає від ворожих обстрілів. Вночі снаряд потрапив у дитячий притулок у Зеленівці, розбитий харчоблок. Пошкоджено будинок для літніх людей, а також приватні будинки. В області величезна проблема з ліками для хронічно хворих. Тим часом підприємці на Каховському ринку годують нужденних. Найкращі кухарі херсонських ресторанів готують для медиків та евакуйованих людей.

Тим часом російські військові прибувають і прибувають до міста. Не знайшовши фашистів і бандерівців, визволяють місцеві магазини від продуктів та від грошей: не гребують гривнями з розтрощеного терміналу.

Своїх загиблих, яких у степах Херсонщини полягло багато, росіяни до сусіднього Криму не вивозять. Жителі Чаплинки розповідають, що трупи загиблих окупанти намагаються палити.

Попри страшні реалії та окупацію, область намагається првертатися до життя: люди виходять на роботу, запрацював гуртовий овочевий ринок. Щоправда, через облогу Херсона продукти туди завезти неможливо.