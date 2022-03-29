У Херсонській області окупанти видають місцевим пенсії у рублях: у НБУ жорстко відреагували

У Херсонській області окупанти видають місцевим пенсії у рублях: у НБУ жорстко відреагували

Нацбанк нагадав, що єдиною валютою у країні є гривня.

У Херсонській області окупанти почали видавати "пенсії" українцям у рублях. У Національному банку України нагадали, що згідно з Конституцією України єдиною грошовою одиницею України є гривня.

Про це йдеться в заяві регулятора.

Там нагадали про те, що випуск та обіг інших грошових одиниць та використання грошових сурогатів як засобу платежу на території України забороняється. Тому, зазначили в НБУ, дії Банку РФ, який забезпечує оборот рубля в деяких населених пунктах Херсонської області, є неприпустимим.

"Банківська система України може здійснювати належне обслуговування населення, а Національний банк та банки – продовжувати забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях відповідно до законодавства України", – йдеться у заяві.

У Нацбанку закликали припинити дії щодо обігу рубля на тимчасово окупованих територіях України, оскільки це порушує норми міжнародного права. Там наголошують, що окупант створює додаткові передумови для гуманітарної кризи.

Нагадаємо, у Генічеську (Херсонська область) російські військові видають місцевим рублі. Обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади.

Мер Херсона Ігор Колихаєв пояснив ситуацію із введенням російського рубля на території Херсонської області.

“Щодо рублів, то вони можуть вводитися, коли зникне гривнева маса. Для того, щоб вона не зникла, має працювати економіка. Ми намагаємося підтримувати хоча б внутрішню економіку, щоб люди виходили на роботу та сплачували податки. Про рублі у нас поки що навіть не йдеться. Рублі можуть запровадити, коли Херсонщина буде визнана окупованою зоною і зупиняться всі казначейські рахунки", - сказав він.

Нагадаємо, відповідно до статті 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня.