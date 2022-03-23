У Херсонській області окупанти викрали двох чоловіків і вивезли у невідомому напрямку

У Херсонській області окупанти викрали двох чоловіків і вивезли у невідомому напрямку

Російські військові не залишили Каховку.

Російські військові затримали жителів Каховки Миколу Шахаєва та Ігоря Прусаєва. Їх місцеперебування наразі невідоме.

Про це під час прямого ефіру на сторінці Каховської міської територіальної громади сказав Каховський міський голова Віталій Немерець.

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"Наголошую на тому, що всім потрібно економити – на продуктах, на ліках. Жодного гуманітарного коридору нам не дають. Вдалось завезти медикаменти до лікарні, але їх надовго не вистачить. Ми продовжуємо працювати – вода, газ, світло є, комунальники працюють", - сказав Віталій Немерець.

Крім того, у Каховці на всіх телеканалах приставки Т2 транслюються російське телебачення. У місті немає дротового Інтернету. Провайдери не можуть ліквідувати пориви кабелю, очікують, що завтра почнуться ремонтні роботи.

Раніше стало відомо, що в Олешках (Херсонська область) російські військові напідпитку серед білого дня забрали місцевого хлопця в невідомому напрямку. Потім хлопця відпустили.

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