У Херсонській області окупанти влаштовують перестрілки між собою за розподіл територій та влади

Російські окупанти в Херсонській області б’ються поміж собою за розподіл територій та влади, влаштовуючи перестрілки.
Через активні бої в низці населених пунктів Херсонської області відсутні вода, електрика, газ та ліки. Зокрема, критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Самі ж окупанти постійно б’ються поміж собою за розподіл територій та влади. Місцеві навіть фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами окупантів. А також горе-вояки вишукують способи залишити позиції і вшитися додому", – повідомив речник ОК "Південь".
За його даними, зафіксовано багато постраждалих мирних жителів, а також знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.
"Все більше фейкових заяв від місцевих колаборантів-запроданців: двовалютна зона, російське громадянство малюкам, будівництво кораблів, навчання за російськими програмами, відновлення роботи залізниці, зокрема, сполучення з Кримом. Всім цим намагаються "обробляти" населення окупанти", – розповів Назаров.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав українців їхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ.
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