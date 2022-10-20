У Херсонській області окупанти жорстоко вбили подружжя у квартирі

В одному з населених пунктів Бериславського району виявлено тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті.
На Херсонщині в одному з населених пунктів Бериславського району правоохоронці знайшли тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, жінка загинула від удару тупим предметом по голові, чоловік — від вогнепального поранення в грудну клітину.
Слідчі встановили, що до смерті подружжя причетні російські військові, які під час окупації населеного пункту проживали по сусідству із загиблими.
Тіла загиблих доправили для проведення судово-медичної експертизи.
Ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Раніше повідомлялося, що у Високопіллі Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі. Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських вбивць.
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