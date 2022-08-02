У Херсонській області пролунали вибухи: Хлань повідомив про ураження двох цілей (фото, відео)

Вибухи та займання стались біля легендарного аеродрому в Чорнобаївці та в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області, де раніше ЗСУ знищили 40 вагонів із технікою та особовим складом окупантів.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали орієнтовно о 19:00 в районі аеродрому Чорнобаївка. Після "прильотів" на місці події жителі Херсонщини помітили чорний дим. Вибухи були настільки потужними, що їх чули жителі тимчасово окупованого Херсона.

Ексрадник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері телемарафону повідомив, що 2 серпня на тимчасово окупованій Херсонщині пролунало два вибухи.

"Сьогодні повідомляють, що чутно вибухи по залізничній станції та де нещодавно було знищено більше, ніж 40 вагонів зі зброєю ворога та паливно-мастильних матеріалів, яку він накопичував за допомогою залізниці. Також вибухи було чутно і в районі Чорнобаївки. ЗСУ знищують запаси ворога та боєкомплект окупантів. Знищуться також польові склади ворога. Наші ЗСУ вже мають певну перевагу задля знищення боєкомплекту ворога. Проте окупанти підсилюють своє угрупування десантниками", - сказав Хлань.

Фото: телеграм-канали

Депутат облради додав, що окупанти навряд підуть в наступ, вони перекидають особовий склад задля оборони окупованих територій.

Нагадаємо, у легендарній Чорнобаївці Херсонської області у четвер, 28 липня, спалахнула масштабна пожежа. Також на місці займання чути звуки детонації - ймовірно горить черговий російський склад боєприпасів.

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