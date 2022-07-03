У Херсонській області росіяни обстріляли склади з аміачною селітрою (відео)

Російські війська у Херсонській області навмисно обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами.
Йдеться про склади з аміачною селітрою.
Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook.
Місцеві жителі Херсонської області на відео зафіксували результат нічного обстрілу ворожими снарядами їх населеного пункту. Неподалік від місця влучання розташовані склади з вибухонебезпечними речовинами: аміаком та селітрою.
Зазначається, що це не перший випадок коли ворог обстрілює склади з аміачною селітрою, раніше схожі обстріли зафіксували в Краматорську та на Харківщині.
"Противник ціленаправлено обстрілює, як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх", - кажуть в оперативному угрупованні військ.
Нагадаємо, 16 травня російський снаряд також влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра. Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, що був червоного кольору.
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