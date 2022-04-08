У Херсонській області окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю

Біля Кривого Рогу загарбники розстріляли човен, яким хотіли евакуюватися люди.

На окупованих територіях загарбники зґвалтували вагітну дівчину та бабусю, а також із "Града" розстріляли човен, яким люди хотіли врятуватися.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Він розповів, що в самому місті ситуація контрольована, "наші доблесні збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу. І ця новина хороша. Єдине, що було сьогодні (7 квітня – ред.) у межах Кривого Рогу – це падіння уламків ворожої ракети. Вибуху не було, одній людині не тяжко пошкодило ногу".

Проте "є й новини, від яких кров холоне у жилах".

"Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - розповів Вілкул.

Брифинг начальника Военной администрации Кривого Рога А.Вилкула 07 04 22 Брифинг начальника Военной администрации Кривого Рога А.Вилкула 07 04 22 Добрый вечер, уважаемые криворожане! По военным вопросам у нас все нормально. Наши доблестные вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу. И эта новость хорошая. Единственное, что было сегодня в границах Кривого Рога – это падение обломков вражеской ракеты. Взрыва не было, одному человеку не тяжело повредило ногу Но есть и новости, от которых кровь стынет в жилах Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении. Это то, чему никогда не будет прощения А сегодня, примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха «Світанок» в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде «Градами». На расстоянии 70-ти метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это - военное преступление! И это - Гаагский трибунал Мы на своей земле Мы не простим врагу ни одной смерти, ни одной слезинки У нас один путь – победить или умереть. У нас нет другого пути. За нами – наша Родина, наши дома и наши семьи. И я уверен - мы победим! Слава Украине! Опубліковано Олександром Вілкулом Четвер, 7 квітня 2022 р.

А вранці 7 квітня на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району російські окупанти розстріляли евакуаційний човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області.

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - наголосив Вілкул.

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