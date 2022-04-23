У Херсонській області українські захисники ліквідували двох російських генералів — розвідка

У Херсонській області українські захисники ліквідували двох російських генералів — розвідка

У Херсонській області 22 квітня українські воїни ліквідували двох російських генералів, які видавали накази про вбивства мирного населення.

Один з генералів важкопоранений, його евакуювали у критичному стані.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару українських військових, було знищено передовий пункт укправління 49А. Два генерали окупантів ліквідовано, один з них важкопоранений, його евакуювали у критичному стані. Особиста інформація наразі уточнюється.

"Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!" — наголосили в ГУР МО.

Нагадаємо, російські окупанти почали примусово "мобілізувати" чоловіків на тимчасово захопленій території Херсонської області, щоб потім кинути їх на війну проти співгромадян.

Як українська розвідка вираховує генералів російської армії

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