У Херсонській області військові РФ обстріляли Нововоронцовку (фото)

Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

У Херсонській області російській військові обстріляли Нововоронцовку. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, в період від 26 до 29 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та учасники контрольованих ними незаконних збройних формувань обстріляли цивільні об’єкти Нововоронцовки.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Наразі встановлюється кількість травмованих та масштаби руйнувань.

Прокуратура Херсонської області

“Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли Ніжин, травми отримали 6 людей, серед яких 1 дитина. Одна людина загинула.

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