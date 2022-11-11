У Херсонській області вже запрацювало українське телебачення - Офіс президента

У звільненій від російських окупантів Херсонській області 11 листопада запрацювало українське телебачення.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Українське телебачення тепер доступне у формат Т2.

"Агов, ви там попідривали телевізійні антени нам у Херсоні та області? Ну, так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2", - написав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що напередодні відступу російські окупанти замінували та підірвали в Херсоні телевізійну вежу. Також загарбники знищили мости на лівий берег.

Звільнення українського Херсона

Українські захисники 11 листопада зайшли до українського Херсона, який ще від березня 2022 року був в окупації. Місцеві жителі радіють поверненню до України та влаштовують масові гуляння просто посеред вулиці. Люди також виходять з державними прапорами на вулиці, щоб привітати українських визволителів.

Журналіст Костянтин Риженко повідомив, що зараз у місті немає електрики та зв'язку, оскільки це все знищили росіяни.

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