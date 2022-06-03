У Херсонській області знову з'явилися український зв'язок та Інтернет

У Херсонській області знову з'явилися український зв'язок та Інтернет

На Херсонщині знову з'явився зв'язок та Інтернет від українських операторів - загарбники сьогодні дали живлення на українські мобільні та інтернет-мережі.

Жителі тимчасово окупованого регіону можуть телефонувати і користуватися Інтернетом.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань на сторінці у Facebook.

Також читайте У Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру

“В області починає з’являтися "Київстар" і "Водафон". Схоже, що окупанти дали живлення на українські мережі. Ще один план росіян зламався завдяки стійкості й хоробрості жителів Херсонщини. Відключили, хотіли, щоб всі перейшли на російських операторів, але нічого не вдалося”, - написав він.

Жителька тимчасово окупованого Херсона Галина підтвердила, що мобільний зв’язок вже працює.

“З'явився "Київстар" після 12.00. Чекали, поки дадуть український зв’язок. Російські SIM-карти не брала, це як маленька зрада. Окупація, вона така…" - сказала жінка.

Нагадаємо, на Херсонщині 30 травня російські військові вимкнули мобільний зв'язок та Інтернет. Також в області не працюють стаціонарні телефони.

За інформацією Держспецзв'язку, відповідне обладнання перебувало під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Херсонщина: Жданов пояснив, що дадуть нинішні контрнаступальні дії ЗСУ

Читайте також: