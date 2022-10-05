У Херсонській області зрадниця видала окупантам 23 людей, які підтримувати Україну

Колишня працівниця правоохоронних органів погодилась на співпрацю з окупантами та видала росіянам патріотів України. Їй оголошено підозру.

Про це повідомляє СБУ.

Колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини погодилась співпрацювати з окупантами.

"За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців. В обмін на лояльність зловмисниця отримала посаду у так званій "военно - гражданской администрации Херсонской области" і тепер намагається "виправдати виявлену їй довіру", - йдеться у повідомленні.

Зрадниці оголошено про підозру за співпрацю з окупантами. Триває слідство.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

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