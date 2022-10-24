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У Херсонській області ЗСУ за пів години збили два російських вертольоти Ка-52

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У Херсонській області ЗСУ за пів години збили два російських вертольоти Ка-52

Фото: commons.wikimedia.org

Російські вертольоти вдалось збити у Бериславському районі.

ЗСУ в Херсонській області у понеділок, 24 жовтня, за пів години збили два російських вертольоти Ка-52. 

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. 

"24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" Повітряних сил збито два ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні. 

Втрати окупаційної армії на війні проти України 

Станом на ранок 24 жовтня в Україні ліквідували 67070 окупантів, збили 270 літаків та 243 вертольоти. 

У ЗСУ повідомили, що на південному напрямку минулого тижня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою кулемета.

22 жовтня, близько 12:00 години, Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Херсонській області

7 жовтня, ЗСУ збили черговий російський вертоліт. Ворожий "Алігатор" поцілено на Південному напрямку фронту.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
954
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