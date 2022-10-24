У Херсонській області ЗСУ за пів години збили два російських вертольоти Ка-52

ЗСУ в Херсонській області у понеділок, 24 жовтня, за пів години збили два російських вертольоти Ка-52.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" Повітряних сил збито два ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупаційної армії на війні проти України

Станом на ранок 24 жовтня в Україні ліквідували 67070 окупантів, збили 270 літаків та 243 вертольоти.

У ЗСУ повідомили, що на південному напрямку минулого тижня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою кулемета.

22 жовтня, близько 12:00 години, Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Херсонській області

7 жовтня, ЗСУ збили черговий російський вертоліт. Ворожий "Алігатор" поцілено на Південному напрямку фронту.

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