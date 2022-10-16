У Херсонській області ЗСУ знищили два склади боєприпасів російських окупантів - ОК "Південь"

Українські захисники в Херсонській області знищили два склади з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомили в ОК "Південь".

ЗСУ в ніч проти 16 жовтня підірвали два склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах Херсонщини.

"Близько 160 вогневих завдань відпрацювали цієї ночі наші артилеристи та ракетники по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському – продовжується сезонне вирощування "бавовни". Результати нічної роботи дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в окупованих районах України

Зранку, 16 жовтня, в тимчасово окупованому Донецьку в приміщенні місцевої адміністрації стався потужний вибух. Частина приміщення була знищеною.

Також звуки вибухів чули жителі російського Бєлгорода. Там повідомляли про займання на території аеропорту.

14 жовтня повідомляли про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Там звуки вибухів чули в районі місцевого аеродрому. Попередньо - поцілили у військову базу окупантів.

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