У Херсонській області ЗСУ знищили ворожу баржу та 4 склади з боєприпасами

Українська авіація у південних областях завдала 10 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Упродовж доби 26 вересня підрозділи ЗСУ на південному фронті завдали відчутних втрат ворогові, зокрема, потопили ворожу баржу та ліквідували чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що українська авіація нанесла 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10". Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань.

“У Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра”, - повідомили українські військові.

Окрім того, вогневий контроль було проведено по позиціях ворожої протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Втрати ворога за минулу добу становлять:

77 військових;

військових; 6 танків;

танків; 5 гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С";

гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С"; 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";

зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1"; 4 одиниць автобронетехніки.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 26 вересня, обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракетою Х-59 поцілили по аеропорту.

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