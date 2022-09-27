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У Херсонській області ЗСУ знищили ворожу баржу та 4 склади з боєприпасами

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У Херсонській області ЗСУ знищили ворожу баржу та 4 склади з боєприпасами

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українська авіація у південних областях завдала 10 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Упродовж доби 26 вересня підрозділи ЗСУ на південному фронті завдали відчутних втрат ворогові, зокрема, потопили ворожу баржу та ліквідували чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що українська авіація нанесла 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10". Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. 

“У Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра”, - повідомили українські військові.

Окрім того, вогневий контроль було проведено по позиціях ворожої протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Втрати ворога за минулу добу становлять:

  • 77 військових;
  • 6 танків;
  • 5 гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С";
  • 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";
  • 4 одиниць автобронетехніки.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 26 вересня, обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракетою Х-59 поцілили по аеропорту. 

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