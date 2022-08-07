У Херсонській ОВА заявили, що окупанти хочуть "купити" голоси людей перед псевдореферендумом

Аби мати хоч якісь "голоси" жителів Херсонщини на псевдореферендумі, окупанти хочуть їх "купити". Загарбники обіцяють по 10 тис. рублів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють 10 тис. рублів. Також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", - розповів він.

Крім того, за його словами, у Горностаївській тергромаді окупанти ходили ринком та забирали банківські термінали. Також вони почепили на будівлі селищної ради прапор РФ, на пам’ятнику зламали український національний символ – тризуб, замість якого російські злочинці повісили чорний мішок.

Раніше Кулеба розповів про звільнення тимчасово окупованого Херсона.

Нагадаємо, експерт пояснив, навіщо окупанти стягують сили до Херсонщини та Запоріжжя.

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