У Херсонській області окупанти оголосили "полювання на голови" українських патріотів

Окупаційна влада тимчасово захопленої території Херсонської області оголосила "полювання на голови" українських патріотів.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, окупанти пропонують «істотну грошову винагороду» за інформацію про активістів.

Окупантів цікавлять співробітники силових відомств, представники українських ЗМІ, люди, що розклеюють листівки проти окупації та інші патріоти України.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому визволення півдня є для України "життєвонеобхідним" завданням. За його словами, в разі звільнення Херсонської, Запорізької і частини Донецької областей Україна ліквідує сухопутний коридор до Криму і поставить під удар позиції російський військ на півострові.

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