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У хмельничан, яких піймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

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У хмельничан, яких піймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

Facebook / Патрульна поліція Києва

Авто віддадуть на потреби армії.

У мешканців Хмельницької області, яких спіймають п’яними за кермом, забиратимуть авто.

Про це розповів голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

За його словами, транспортні засоби будуть відправляти на штрафмайданчик, а звідти - на потреби армії.

"Хто буде траплятись за статтею 130. Хто буде їздити п’яний за кермом, машина буде забиратись на штрафмайданчик. Звідти - на потреби армії. Я думаю, вони там більш потрібні", — розповів керівник області.

До слова, за керування авто у нетверезому стані покарання передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація (безоплатне вилучення)  застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні  запровадили 24 лютого 2022-го.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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