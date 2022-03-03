У хмельничан, яких піймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

У хмельничан, яких піймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

Авто віддадуть на потреби армії.

У мешканців Хмельницької області, яких спіймають п’яними за кермом, забиратимуть авто.

Про це розповів голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

За його словами, транспортні засоби будуть відправляти на штрафмайданчик, а звідти - на потреби армії.

"Хто буде траплятись за статтею 130. Хто буде їздити п’яний за кермом, машина буде забиратись на штрафмайданчик. Звідти - на потреби армії. Я думаю, вони там більш потрібні", — розповів керівник області.

До слова, за керування авто у нетверезому стані покарання передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація (безоплатне вилучення) застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні запровадили 24 лютого 2022-го.