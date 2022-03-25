У Хмельницькій області почали боротися зі спекулянтами на ринку житла: що роблять

У Хмельницькій області почали боротися зі спекулянтами на ринку житла: що роблять

За місяці війни 35 осіб поскаржилися на завищені ціни на квартири в регіоні.

У Хмельницькій області вирішили боротися з недобросовісними власниками квартир, які через високий попит на житло серед переселенців сильно збільшили вартість оренди.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, від початку війни, 24 лютого, 35 українців поскаржились у Бюро економічної безпеки на завищені ціни на житло в Хмельницькій області. Поодинокі випадки спекуляції в області караються кількома способами.

Один з прикладів навів очільник області. Скарга стосувалася підняття ціни на оренду квартири до чотирьох тисяч гривень за добу. “Було встановлено власника цієї квартири. З’ясувалося, що він мав у власності дві квартири і видавав їх, як резервні. Себе він представляв волонтером, який допомагає переселенцям. Їм пропонував квартири з неякісним ремонтом за ціною вищою, ніж вказував перед цим”, - розповів Сергій Гамалій.

У відділі поліції з чоловіком провели профілактичну бесіду із роз’ясненням чинного законодавства. Хмельничанин розкаявся у вчиненому, а також добровільно перерахував 5 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

“Протягом тижня зобов’язався надавати квартири безкоштовно особам, які вимушено покинули домівки через бойові дії. Такі профілактичні бесіди проводяться постійно”, - додав очільник області.

Сергій Гамалій також наголосив: в умовах воєнного стану в області не будуть вилучати квартири у власників, які завищують ціни на їх оренду. Втім, житло передаватимуть в безоплатне користування переселенцям.

Нагадаємо, раніше мер Хмельницького Олександр Симчишин давав попередження місцевим спекулянтам на ринку нерухомості. Він обіцяв власників таких квартир робити відомими в місті: розголошувати їхні імена та адреси проживання.

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