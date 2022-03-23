У Хмельницькій області у п'яних водіїв вилучили понад пів сотні автомобілів

Транспортні засоби передали до Збройних сил.
У Хмельницькій області у нетверезих водіїв вилучили 51 автомобіль, які передали для потреб Збройних сил України.
Про це розповів начальник Національної поліції в Хмельницькій області Руслан Герасимчук.
"Наша позиція у цьому питанні буде принципова, незалежно від того, який транспортний засіб вилучається, і у кого. Жодних поступок чи компромісів бути не може: порушив - відповідай за законами воєнного часу", - зазначив Руслан Герасимчук.
За його словами, найпотужніші та найсучасніші авто відразу відправили для підсилення матеріальної бази захисників у "гарячих" точках України.
Зазначається, що на потреби ЗСУ передають не лише транспортні засоби, які вилучають через керування на підпитку. Забирають і ті автомобілі, які вилучили у правопорушників як знаряддя вчинення ними кримінального чи адміністративного правопорушення, та опинилися на штрафмайданчику.
До слова, за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні запровадили 24 лютого 2022-го.
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