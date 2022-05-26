У Хмельницькій області українська ППО збила ворожу ракету - голова ОВА

Голова Хмельницької ОВА повідомив про влучний постріл українських зенітників, які вразили російську повітряну ціль.

Увечері 25 травня під час повітряної тривоги засобами української ППО було знищено ворожу ракету.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, уламки російської ракети упали у поле, не спричинивши руйнувань. Жертв внаслідок ворожого обстрілу не було.

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Попри вдалі дії українських зенітників, які цього разу завадили ворогові завдати прицільний ракетний удар, голова ОВА закликав мешканців області бути уважними під час повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські окупанти зранку, 25 травня, ракетами обстріляли місто Запоріжжя. По місту випустили чотири ракети, одну з яких ППО збила. Інші три пошкодили інфраструктурні об'єкти, зокрема місцевий торгово-розважальний центр, та житлові будинки.

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