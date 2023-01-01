У Хмельницькому померла поранена внаслідок атаки росіян 22-річна дівчина

У Хмельницькому померла поранена внаслідок вчорашньої атаки РФ 22-річна дівчина.

Про це 1 січня повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай тяжкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким!", - написав він.

Атака 31 грудня на Хмельницький

Нагадаємо, що РФ 31 грудня здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. У низці населених пунктів пролунали вибухи. Дуже гучно було у Києві та Хмельницькому. Згодом влада підтвердила ворожі прильоти у Хмельницькій області. В ОП повідомили, що Хмельницький атакували ракетами.

Варто зазначити, що внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Є влучання в АЗС. Було госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій - 19 років, дівчина (22 роки) померла у лікарні.

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