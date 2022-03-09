У Хмельницькому прооперували хлопчика з Києва: дитина мала вогнепальне поранення

Кілька днів хлопчикові надавали лише невідкладну допомогу.

У Хмельницькій міській дитячій лікарні прооперували дитину з Києва.

Про це повідомляє місцеве видання "Всім".

Зазначається, що хлопчик отримав вогнепальне поранення в ділянку стегна ще 1 березня. Протягом кількох днів йому надвали лише невідкладну допомогу, адже зробити операцію дитині не було можливості. Лише коли вдалося дістатися до Хмельницького, тоді в міській лікарні хлопчика успішно прооперували.

До слова, від початку війни Хмельницька міська дитяча лікарня приймає маленьких пацієнтів з інших областей. Наразі перебуває понад 60 пацієнтів. Серед них – десять із Харківської, Запорізької та Київської областей.

Медична директорка Катерина Дем’яник розповіла, що наразі до закладу потрапляють діти у важкому стані. Зокрема, зі зневодненням. У неонатальних відділеннях перебуває 13 малюків. Троє новонароджених - у реанімації. Її частково перенесли на перший поверх задля швидкої евакуації у випадку тривоги.

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