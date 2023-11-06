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У Хмельницькому ТЦК прокоментували відео, на якому військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Хмельницькому ТЦК прокоментували відео, на якому військкоми силоміць тягли чоловіка з лікарні

Повістка та військовий квиток / Колаж ТСН.ua.

Чоловік пояснював представникам ТЦК, що хоче пройти огляд ВЛК.

У Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відповідне відео поширили у Мережі 5 листопада. На відео чоловік пояснює військкомам, що просто хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження. Він запевняє, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися до ТЦК.    

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували подію і зазначили, що з боку військовослужбовців не було вчинено жодних протиправних дій.

"На відео видно тільки частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців глядачам не зрозуміло. З боку військовослужбовців РТЦК та СП не було вчинено жодних протиправних дій щодо даної особи", - йдеться у заяві пресслужби ТЦК.

Там також додали, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені до ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

"Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео. Не допомагайте їм: зберігайте самоконтроль і не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах. Перевіряйте, і не розповсюджуйте інформацію із сумнівних джерел", - зазначили в обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через "туберкульоз і неграмотність": як його покарали.

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Дата публікації
Перегляди
882
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