У храмах Львова скасували нічні богослужіння на Великдень: коли можна буде освятити кошик

У храмах Львова скасували нічні богослужіння на Великдень: коли можна буде освятити кошик

У Львові на Великдень, який цьогоріч 24 квітня, в храмах УГКЦ не проводитимуть нічних богослужінь.

На Великдень у Львові богослужіння відбуватимуться лише у дозволений час, поза межами комендантської години.

Про це повідомив прессекретар Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Павло Дроздяк у коментарі Tvoemisto.tv

Він розповів, що за рішенням консультацій з Львівською обласною цивільною адміністрацією нічних служб на Великдень не буде. Церква буде дотримуватися встановленої комендантської години від 23:00 до 6:00.

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"Станом на понеділок 18 квітня в нас немає змін у формуванні наших великодніх богослужінь. Діє комендантська година, і ми мусимо спільно дбати про безпеку нашої країни і міста", – сказав отець.

Наразі всі панотці у храмах поінформовані та формують графік своїх богослужінь у межах дозволеного часу.

Нагадаємо, в РНБО попередили, що російські вбивці на Великдень можуть обстріляти храми у п'яти областях України.

Тим часом на Дніпропетровщині на Великдень скасовується комендантська година.

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