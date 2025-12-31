У грудні Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетиці РФ

Російський танкер Валерій Горчаков йде під воду / © ASTRA

Реклама

У грудні 2025 року Україна суттєво посилила удари по російській енергетичній інфраструктурі, завдавши максимального збитку активам РФ з початку війни.

За даними Bloomberg, цього місяця зафіксовано щонайменше 24 атаки на російські НПЗ, нафтові танкери, морські об’єкти та ключову трубопровідну інфраструктуру.

Видання зазначає, що ці удари посилюють тиск на російський експорт, який уже обмежений санкціями. Попри те, що обсяги постачання нафти зберігаються, потік «нафтодоларів» скорочується: у 2025 році доходи від нафти й газу можуть впасти до 23% надходжень бюджету — рекордного мінімуму.

Реклама

© Bloomberg

Зокрема, Україна активізувала удари по морській інфраструктурі, включаючи повторні атаки на нафтогазові родовища ПАТ «Лукойл» у Каспійському морі.

Протягом місяця Київ також завдав ударів по чорноморських портах Таман і Ростов, внаслідок чого кілька танкерів загорілися, а також продовжував атакувати російський тіньовий флот.

Раніше повідомлялося, що Генштаб підтвердив масовану атаку на Сизранський та Волгоградський нафтопереробні заводи.

Ми раніше інформували, що 18 грудня ЗСУ атакували нафтовий танкер «Валерій Горчаков» у Ростові-на-Дону.