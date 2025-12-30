Війна в Україні / © Associated Press

Російські окупаційні війська докладають значних зусиль, щоб захопити місто Гуляйполе Запорізької області.

Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, противник намагається будь-якою ціною витіснити українських військових із займаних позицій, не зважаючи на значні втрати.

«Противник намагається з усіх сил, незважаючи на втрати, які він несе, взяти під контроль населений пункт Гуляйполе, витіснити Сили оборони України з тих позицій, які ми займаємо», — повідомив Волошин.

Він зазначив, що наразі Гуляйполе фактично перебуває у так званій сірій зоні. Зі східного та північно-східного напрямків ворог намагається закріпитися в житловій забудові та просунутися далі, інколи заходячи навіть у центральну частину міста.

«Сили оборони України також знаходяться на західних околицях міста, тривають запеклі бої. Ворог намагається заходити інфільтраційними штурмовими групами та проникати вглиб нашої оборони», — пояснив речник.

Водночас, за його словами, українські підрозділи проводять пошуково-ударні та розвідувальні заходи для виявлення і знищення таких груп. Щодоби в районі Гуляйполя фіксується близько 20 бойових зіткнень.

Окремо Волошин наголосив, що складна ситуація зберігається як на північних, так і на південних околицях міста.

«У північній частині ворог намагається зайти в населений пункт Варварівка, який розташований неподалік Гуляйполя. З півдня противник продовжує штурмувати Залізничне, щоб у подальшому просунутися і взяти під контроль Гуляйполе», — розповів він.

Речник підкреслив, що всі ці спроби російських військ відбиваються, хоча оборона дається українським захисникам дуже складно.

Крім того, за словами Волошина, окупанти щодня завдають по Гуляйполю від 15 до 20 ударів керованими авіаційними бомбами.

«Наразі ситуація доволі складна, але Сили оборони України не залишили цей населений пункт», — наголосив він.

Коментуючи логістичне забезпечення міста, речник повідомив, що ворог намагається перерізати всі шляхи постачання з півночі та заходу. За даними української розвідки, російські війська навіть застосовують дистанційне мінування логістичних маршрутів за допомогою бомберів.

«Попри це, ми маємо підтримку. Є зв’язок із підрозділами, до них доходять усі вантажі, а також відбувається евакуація наших поранених», — запевнив Волошин.

Раніше повідомлялося, що аналітики DeepState повідомили, що Гуляйполе фактично перебуває в сірій зоні: у місті одночасно присутні українські та російські підрозділи. Подальшу оборону ускладнює рельєф місцевості та чисельна перевага противника.

Ми раніше інформували, що українські підрозділи проводять оборонні дії, завдають контрударів та ведуть пошуково-ударні дії зі знищення ворожих штурмових груп у Гуляйполі.