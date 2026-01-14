Війна в Україні / © Associated Press

У Гуляйполі та на його околицях тривають запеклі бої, а місто фактично перетворилося на «сіру зону».

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, одразу на трьох напрямках на півдні ситуація є складною, адже російські війська активно проводять штурмові дії, завдають авіаційних ударів та масово застосовують безпілотники.

Лише за минулу добу, 12 січня, на півдні України зафіксували близько півсотні бойових зіткнень. Понад 30 із них припали саме на Гуляйпільський напрямок.

У самому Гуляйполі відбулося 21 бойове зіткнення. Ще кілька боїв зафіксували на околицях міста та в прилеглих населених пунктах — у селах Варварівка і Зелене, а також у селищі Залізничне.

У районі Гуляйполя тривають інтенсивні та запеклі бої. За словами Волошина, російські війська намагаються відтіснити українських захисників як від самого міста, так і від навколишніх сіл та селища.

«Ситуація в Гуляйполі нагадує велику сіру зону, де ворог проводить свої штурмові дії, але не може закріпитися», — зазначив речник Сил оборони Півдня.

Він підкреслив, що українські захисники знищують противника та ведуть активні дії у відповідь. «Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої — за кожен дім, об’єкт, вулицю і квартал», — додав Волошин.

Раніше повідомлялося, що темпи просування російських окупантів суттєво знизилися і наразі становлять орієнтовно 7 квадратних кілометрів за добу. Ворог змушений накопичувати резерви, оскільки швидкість ліквідації загарбників Силами оборони України перевищує темпи їхнього поповнення.

Ми раніше інформували, що на сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія збільшила кількість штурмових груп у два-три рази.