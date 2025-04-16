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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
200
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У ГУР оцінили, наскільки північнокорейські бійці володіють тактикою Росії на фронті

Солдати КНДР, на жаль, теж вчаться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Військові КНДР

Військові КНДР / © Associated Press

У ГУР прокоментували участь північнокорейських солдатів у бойових діях. Так, вони навчилися тактики використання безпілотних літальних апаратів і радіоелектронної боротьби.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю японському NHK

“Вони повністю оволодівають озброєнням і тактикою, яку Росія використовує на полі бою”, — акцентував Черняк.

Раніше йшлося про те, що північнокорейці, які воюють на Курщині на боці росіян, — це дуже добре підготовлені та злагоджені бійці до 35 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
200
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