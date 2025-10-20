ТСН у соціальних мережах

У ГУР повідомили про нову небезпечну зброю РФ: ці бомби б'ють на 200 км

РФ вийшла на серійне виробництво авіабомб з новими модулями УМПК, які дозволяють завдавати удари на відстань до 200 км.

Російський Су-57

Російський Су-57 / © Associated Press

Російська Федерація вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб, оснащених новими універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Ці бомби здатні вражати цілі на відстані до 200 кілометрів і мають підвищену завадостійкість проти українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За словами представника ГУР, протягом вересня-жовтня РФ активно розробляла та впроваджувала в послідовне бойове дослідне використання авіаційні бомби з новими модулями управління.

"Бойовий радіус застосування їх [нових бомб] 150–200 км. Останні випробування показали до 193 км", — зазначив Скібіцький.

Він додав, що ці боєприпаси називають "Грім-1" або "Грім-2", але їхня суть — це керовані авіаційні бомби, які можуть запускатися літаками, не заходячи в зону дії української ППО.

Скібіцький підтвердив, що цілями нових ударів стають великі українські міста.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах", — повідомив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, росіяни 20 жовтня запустили КАБ на Полтавщину. Ця зброя вперше досягнула області.

