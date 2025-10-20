- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
У ГУР повідомили про нову небезпечну зброю РФ: ці бомби б'ють на 200 км
РФ вийшла на серійне виробництво авіабомб з новими модулями УМПК, які дозволяють завдавати удари на відстань до 200 км.
Російська Федерація вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб, оснащених новими універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Ці бомби здатні вражати цілі на відстані до 200 кілометрів і мають підвищену завадостійкість проти українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
За словами представника ГУР, протягом вересня-жовтня РФ активно розробляла та впроваджувала в послідовне бойове дослідне використання авіаційні бомби з новими модулями управління.
"Бойовий радіус застосування їх [нових бомб] 150–200 км. Останні випробування показали до 193 км", — зазначив Скібіцький.
Він додав, що ці боєприпаси називають "Грім-1" або "Грім-2", але їхня суть — це керовані авіаційні бомби, які можуть запускатися літаками, не заходячи в зону дії української ППО.
Скібіцький підтвердив, що цілями нових ударів стають великі українські міста.
"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах", — повідомив заступник начальника ГУР.
Нагадаємо, росіяни 20 жовтня запустили КАБ на Полтавщину. Ця зброя вперше досягнула області.