Війна
149
1 хв

У ГУР розкрили плани РФ на виробництво ударних дронів

Росія працює цілодобово над нарощуванням озброєння.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

За 2025 рік кількість виготовлених далекобійних ударних дронів у Росії складе близько 70 000 одиниць, включно із 30 тисячами безпілотниками типу «Shahed», які є основними БпЛА для атак по Україні.

Про це повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник очільника Головного розвідувального управління України в інтерв’ю Reuters.

«Росіяни починали із 30 безпілотників на місяць, а зараз 30 можуть летіти до однієї цілі», — сказав він.

Скібіцький очікує, що масовані удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України окупанти продовжать завдавати і цієї зими.

За його даними, російські війська щодня випускають від 200 до 250 планерних бомб. У жовтні середньодобовий показник становив близько 170, згідно з даними Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що Росія планує виготовити до кінця року приблизно 120 тисяч планерувальних авіабомб. До цієї цифри входять як нові боєприпаси, так і модернізовані моделі, зокрема 500 авіабомб нової модифікації з дальністю до 200 кілометрів.

