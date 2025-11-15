- Дата публікації
-
- Війна
- 149
- 1 хв
У ГУР розкрили плани РФ на виробництво ударних дронів
Росія працює цілодобово над нарощуванням озброєння.
За 2025 рік кількість виготовлених далекобійних ударних дронів у Росії складе близько 70 000 одиниць, включно із 30 тисячами безпілотниками типу «Shahed», які є основними БпЛА для атак по Україні.
Про це повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник очільника Головного розвідувального управління України в інтерв’ю Reuters.
«Росіяни починали із 30 безпілотників на місяць, а зараз 30 можуть летіти до однієї цілі», — сказав він.
Скібіцький очікує, що масовані удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України окупанти продовжать завдавати і цієї зими.
За його даними, російські війська щодня випускають від 200 до 250 планерних бомб. У жовтні середньодобовий показник становив близько 170, згідно з даними Міністерства оборони.
Раніше повідомлялося, що Росія планує виготовити до кінця року приблизно 120 тисяч планерувальних авіабомб. До цієї цифри входять як нові боєприпаси, так і модернізовані моделі, зокрема 500 авіабомб нової модифікації з дальністю до 200 кілометрів.